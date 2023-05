O Luxemburgo mantém-se no nível 2 de alerta em termos de ameaça de terrorismo, o que significa que a “ameaça é real, mas não concreta”.

Radio Latina 11 min.

Atualidade em síntese 05 MAI 2023

Terrorismo. Luxemburgo enfrenta “ameaça real mas abstrata”

O Luxemburgo mantém-se no nível 2 de alerta em termos de ameaça de terrorismo, o que significa que a “ameaça é real, mas não concreta”.

A informação é avançada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel, numa resposta parlamentar. Bettel diz que, atualmente, os serviços de segurança “não têm nenhuma informação sobre uma ameaça concreta contra um alvo em território luxemburguês”.



O chefe do Executivo acrescenta que o grupo de coordenação em matéria de terrorismo analisa regularmente a evolução da situação e vai continuar a fazê-lo.

A escala de ameaça de atentados tem cinco graus, sendo o quinto, "ameaça iminente", o mais grave, ativando-se apenas quando as forças de segurança acreditam que está iminente um atentado terrorista.

Vai haver obras no campo militar de Waldhof e vão custar 81,5 ME

O campo militar de Waldhof vai ser remodelado, num projeto que está orçado em 81,5 milhões de euros (ME). Na apresentação do projeto de lei sobre a matéria, no Parlamento, o ministro da Defesa, François Bausch, disse que se trata de “responder às necessidades de um exército moderno e funcional”.

Está prevista a criação de duas grandes zonas no campo militar: uma para serviços administrativos e outra para armazenamento. Outro dos objetivos é melhorar as condições de trabalho e de segurança no local. O texto, discutido na especialidade, terá de ir a votos no Parlamento visto tratar-se de um investimento superior a 40 milhões de euros.

Recorde-se que em 2019 o paiol de munições de Waldhof foi palco de uma explosão que causou dois mortos e dois feridos.

Rastreio do cancro da mama vai ser recomendado a partir dos 45 anos

O programa nacional de rastreio do cancro da mama vai passar a ser recomendado já a partir dos 45 anos, em vez dos atuais 50.

De acordo com uma nota divulgada no site do Parlamento, divulgada após uma reunião da comissão conjunta da saúde, trabalho e segurança social, em que se discutiu a questão dos tempos de espera para exames de diagnóstico, como mamografias, o programa de despistagem deste tipo de cancro será então alargado a mais mulheres.

Este alargamento surge na sequência de uma recomendação da União Europeia.

Mais de 1.300 consultas médicas desperdiçadas num ano

A Caixa Nacional da Saúde (CNS) recebeu, no ano passado, 1.367 faturas de consultas médicas, cujos afiliados tinham uma marcação, mas que não foram à consulta e esqueceram-se de a anular.

A lei estipula que em caso de não comparência numa consulta não desmarcada com pelo menos 24 horas de antecedência, o médico tem o direito de faturar a consulta, aplicando o tarifário normal. Esse tipo de fatura não é comparticipada pela CNS. O paciente terá que arcar com a totalidade da consulta desperdiçada.

Mesmo assim há pessoas que tentam a sua sorte e que enviam as faturas para a CNS para ver se uma parte lhes é reembolsada. Leia aqui o artigo na íntegra.

Sabia que o Dia Mundial da Higiene das Mãos é a 5 de maio?



O Dia Mundial da Higiene das Mãos é assinalado no dia 5 de maio, esta sexta-feira, para promover e apoiar a cultura de lavagem das mãos e para prevenir a propagação de doenças. E não foi criado por causa da pandemia da covid-19. Este dia foi instituído muito antes, em 2009, pela Organização Mundial da Saúde.

No Luxemburgo, as ações sobre este dia são promovidas pelos ministérios da Saúde e da Família, que apelam à população geral a ter bons hábitos, como a lavagem das mãos, para reduzir as possibilidades de propagação de bactérias e vírus e proteger a saúde dos outros.

Mas o apelo é também dirigido aos profissionais de saúde, que devem limpar corretamente as mãos antes de prestarem cuidados, a fim de prevenir infeções.

Os dois ministérios lembram num comunicado conjunto que, todos os anos, milhões de pessoas contraem infeções enquanto recebem cuidados de saúde. Leia o artigo, na íntegra, aqui.

Bullying/Wilwerwitz. Família de menino português quer deixar o Luxemburgo

A família do menino português vítima de bullying numa escola do norte do Luxemburgo, cujo caso foi divulgado em outubro passado pela Rádio Latina, quer deixar o país.

A mãe da criança, Cláudia Reis, disse a Rádio Latina que a casa já está à venda desde fevereiro. Querem voltar para Portugal e um dos argumentos é a infelicidade e os problemas que o menino tem por causa do bullying de quem tem sido vítima nos últimos dois anos.

Sete meses após a divulgação do caso, a situação na escola melhorou, mas as agressões no autocarro continuam, segundo a mãe. Cláudia diz que o menino está “mudado e transtornado”. A avaliação psicológica feita pelo terapeuta que o acompanha há mais de um ano fala em problemas emocionais, medo excessivo e dificuldades ao nível da resolução de problemas e das relações com outros.

A mãe do menino considera que o Ministério da Educação poderia ter feito mais em toda esta situação. Contactado pela Rádio Latina, o ministério diz apenas que nos últimos meses os pais da criança em questão não voltaram a mencionar o caso aos professores ou à escola. Leia aqui o artigo na íntegra.

Aldina Ganeto é a nova presidente do Conselho Nacional das Mulheres

O Conselho Nacional das Mulheres do Luxemburgo (CNFL) tem uma nova direção. Depois da recente Assembleia-Geral, Aldina Ganeto, da associação Fraen an Gender (Mulheres e Género), foi eleita a nova presidente desde organismo, que tem como principal objetivo promover a igualdade entre mulheres e homens.

Aldina Ganeto nasceu em Cabo Verde em 1967 e chegou ao Luxemburgo com sete anos, onde fez toda a sua escolaridade antes de estudar “Serviço Social” em Bruxelas.

A nova direção conta ainda com Claudine Speltz Van-Bellingen (Fédération des Femmes Cheffes d'Entreprise du Luxembourgue) como a vice-presidente, Claude Wolf (Union des dames israélites) como secretária, Florence Fischer-Herber (seção luxemburguesa da Zonta International) como secretária adjunta e Joëlle Letsch (Union luxembourgeoise du Soroptimist International) como tesoureira. Leia aqui o artigo na íntegra.

Instituto Camões e Rádio Latina celebram Dia da Língua Portuguesa com concerto

O Instituto Camões volta a assinalar o Dia da Lusofonia, a 5 de maio, desta vez em parceria com as embaixadas de Portugal, de Cabo Verde e com a Rádio Latina.

Dia Mundial de Combate ao Bullying. Sinais a que os pais devem estar atentos Não querer ir à escola pode ser um deles.

A programação tem como destaque um concerto com músicos residentes no Luxemburgo e oriundos dos países de língua oficial portuguesa. Entre eles, vão atuar os brasileiros Let’z Bossa, os cabo-verdianos Kasy Rodrigues & Dany Delgado, a guineense Iragrett Tavares, o moçambicano TyCee e o Trio português de Cristina Godinho.

A Rádio Latina vai estar a transmitir, em direto, os concertos. Leia aqui o artigo na íntegra.

Dia Mundial da Língua Portuguesa. “No Luxemburgo diz-se ‘comuna’ e não ‘câmara municipal’”

A cerca de um mês para as eleições comunais e no Dia Mundial da Língua Portuguesa que se assinala esta sexta-feira queremos dissipar algumas dúvidas. Se chegou há pouco tempo ao país, saiba que por cá se diz ‘comuna’, e não ‘câmara municipal’.

Também a redação da Rádio Latina, chefiada por Manuela Pereira, optou há já longos anos por traduzir para comuna a palavra francesa “commune”. Até porque as palavras ‘comuna’ e ‘burgomestre’, embora não sejam de linguagem comum em Portugal, constam nos dicionários portugueses. (Foto: Anouk Antony)

A dúvida e debate em torno da palavra ‘comuna’ é frequente, sobretudo entre recém-chegados ao Grão-Ducado vindos de Portugal. Ao ouvi-la pela primeira vez, há quem pense que se trata do termo depreciativo para falar de algo ou de alguém que é comunista; e há quem julgue que se trata de mau português.

Ora, a cerca de um mês das eleições de 11 de junho, a Rádio Latina colocou a questão a Sérgio Ferreira, antigo jornalista e atual diretor político da Associação de Apoio a Trabalhadores Imigrantes (ASTI). Na sua opinião, não há qualquer dúvida: ‘comuna’ é o termo correto para descrever a organização administrativa do Luxemburgo. Leia aqui o artigo na íntegra.

Gasolina está mais barata

Mais de 150 milhões de litros de combustíveis vendidos por mês O fim das medidas nos países fronteiriços contribuiu para uma retoma das vendas no Grão-Ducado.

Nova mexidas nos preços da gasolina. As novas tarifas são aplicadas a partir desta sexta-feira.

O preço da gasolina de 95 octanas sem chumbo baixou 3,8 cêntimos e custa agora 1,517 euros por litro.

Já o preço da gasolina sem chumbo 98 caiu 5,1 cêntimos, custando doravante 1,734 euros por litro.

Luxemburgo continua a reduzir consumo de gás, mas de forma menos acentuada

O Luxemburgo continua a cumprir a meta estabelecida pela União Europeia (UE) sobre a redução do consumo de gás.

No mês de abril, a redução do consumo de gás natural correspondeu a -15%, em comparação com o período de referência de 2017 a 2022. Embora a meta tenha sido atingida, a diminuição do consumo de gás é menos importante do que nos meses anteriores, em que a queda no consumo rondava os 20%.

Recorde-se que a meta europeia de redução do consumo de gás, estabelecida para mitigar as consequências da escassez provocada pelos cortes do abastecimento russo e da escalada dos preços da energia foi prolongada por mais um ano, estando em vigor até março de 2024.

Jovem motociclista morre na N27

Uma jovem motociclista faleceu na quinta-feira na sequência de um acidente. A polícia grã-ducal refere que o acidente ocorreu por volta das 15:35, na estrada nacional N27 Boukelsser Millen, no norte do país.

A jovem de 28 anos bateu contra um muro. As circunstâncias do drama ainda não são conhecidas.

Para já, sabe-se que a jovem morreu no local do desastre e que as autoridades policiais abriram um inquérito para apurar as razões deste acidente fatal.

Oito pessoas assassinadas a tiro na cidade sérvia de Mladenovac

Oito pessoas foram assassinadas a tiro e 13 ficaram feridas na noite de quinta-feira perto da cidade sérvia de Mladenovac, cerca de 60 quilómetros a sul de Belgrado.

O atirador usou uma arma automática contra um grupo de pessoas a partir de um veículo em movimento e fugiu.

A polícia continua à procura do suspeito. O tiroteio ocorreu um dia depois de um estudante de 13 anos ter morto a tiro oito crianças e um vigilante numa escola de Belgrado, um assassínio que chocou profundamente o país.

FC Porto apura-se para a final da Taça de Portugal com golos no prolongamento

O FC Porto apurou-se ontem para a final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Famalicão, em jogo da segunda mão das meias-finais, após prolongamento.

O FC Porto terá pela frente o Sporting de Braga na final da Taça de Portugal, agendada para 04 de junho, no Estádio Nacional.

Liga BGL arranca esta sexta com Jeunesse - Mondorf

A Liga BGL de futebol está a aproximar-se do fim, com a antepenúltima jornada a ser disputada este fim de semana. A jornada número 28 arranca esta sexta-feira, às 20h, com o duelo entre Jeunesse e Mondorf.

No sábado, joga-se o Niederkorn - Differdange, às 18h, enquanto as restantes partidas disputam-se no domingo, às 16h. O líder Hesperange visita o Wiltz, o F91 Dudelange joga em casa do Rosport, o Käerjeng recebe o Mondercange, o Racing acolhe o Etzella e o Strassen defronta em casa o Titus Pétange.

O Hesperange lidera o campeonato, com 72 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 66, e pelo Niederkorn, com 63. No fundo da tabela, em zona de despromoção estão o Käerjeng e o Hostert, com 18 pontos, e em zona de playoff estão o Etzella (19) e o Fola (22).

Futebol feminino. Luxemburgo defronta Turquia, Lituânia e Geórgia na Liga das Nações

A seleção de futebol feminino do Luxemburgo já conhece as adversárias que vai ter pela frente na primeira edição da Liga das Nações feminina, que arranca em setembro.

O sorteio da UEFA ditou que as ‘leoas vermelhas’ vão ter como adversárias a Turquia, a Lituânia e a Geórgia, no grupo 2 da Liga C.

O primeiro jogo do Luxemburgo será no dia 22 de setembro, na Lituânia. As restantes cinco partidas vão ser disputadas até 5 de dezembro de 2023.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Chris Karaba