A discriminação com base na raça ou na etnia está na origem do maior número de queixas apresentadas no Centro para a Igualdade de Tratamento do Luxemburgo (CET, na sigla francesa).

Radio Latina 8 min.

Atualidade em síntese 04 MAI 2023

CET. Discriminação racial na origem do maior número de queixas

A discriminação com base na raça ou na etnia está na origem do maior número de queixas apresentadas no Centro para a Igualdade de Tratamento do Luxemburgo (CET, na sigla francesa).

Piadas racistas ou críticas constantes no trabalho? É assédio moral Reprimendas injustificadas, insultos, troça, reparos desrespeitosos repetidos, ameaças, intimidações e pressões ou exigências excessivas são outros exemplos de assédio moral, segundo o Ministério do Trabalho.

O CET recebeu 221 queixas por discriminação, sendo que 48 casos eram relacionados com questões raciais. Esses dados constam no relatório de atividades de 2022 do CET, agora divulgado.

Em segundo lugar surgem as queixas relacionadas com uma deficiência. Trinta e oito residentes portadores de uma deficiência sentiram-se discriminados e decidiram denunciar o caso à instituição.

O Centro para a Igualdade de Tratamento foi criado em 2006 e é um organismo independente que promove e monitoriza as questões de igualdade no Grão-Ducado.

Governo desconhece número concreto de trabalhadores pobres e sem-abrigo

O Governo sabe que os trabalhadores pobres ou sem-abrigo existem, mas não sabe quantas pessoas estarão nessas situações no Luxemburgo.

Caritas alerta para situação de trabalhadores sem-abrigo Há cada vez mais pessoas a frequentar os albergues de urgência para sem-abrigo, embora tenham um trabalho remunerado.

Questionado pela Rádio Latina, o Ministério do Trabalho disse estar a par do fenómeno dos trabalhadores pobres, reconhecendo que são pessoas “cujo salário não é suficiente para cobrir despesas essenciais como por exemplo a renda”. Apesar de estar ao corrente, não tem números. Também o Ministério da Família não possui dados, embora esteja consciente de que as associações parceiras acolhem trabalhadores pobres ou trabalhadores sem-abrigo.

A Rádio Latina questionou o Governo depois de a associação Stëmm vun der Strooss nos ter dito que as cantinas sociais servem refeições a pessoas que trabalham, citando os exemplos de trabalhadores temporários, das limpezas e da restauração, e de a Caritas ter denunciado, também em declarações à Rádio Latina, a existência de trabalhadores que não conseguem pagar uma renda e que, por isso, chegam a dormir em carros. Leia aqui o artigo na íntegra.

Vox pop. Têm "bons trabalhos" mas continuam a precisar da casa dos pais

Nunca houve tanta gente a precisar das mercearias sociais A conclusão é da Câmara dos Assalariados.

Cerca de 18% da população vive em risco de pobreza. Nunca houve tanta gente a recorrer às mercearias sociais e já não são só pessoas sem trabalho e abrigo que se sentam à mesa das cantinas sociais, segundo dados da Câmara dos Assalariados e da associação Stëmm vun der Strooss.

À margem do programa LINHA ABERTA, que hoje vai debater a pobreza no país, recolhemos algumas opiniões de rua. Há quem se preocupe, sobretudo, com o futuro dos jovens. Encontrámos duas mães, cujos filhos, apesar de terem bons empregos, continuam a precisar da casa dos pais. Oiça aqui as opiniões de rua.

População ativa nunca esteve tão deprimida no Luxemburgo

É um triste recorde: 6,8% dos trabalhadores dizem ter tido pensamentos suicidas, no ano passado. Nunca o Grão-Ducado registara uma taxa tão elevada. Em 2021, ascendeu a 6,1%.

Só um em cada quatro trabalhadores é luxemburguês O Luxemburgo tem cerca de 479 mil trabalhadores. Desse total, apenas 124 mil são luxemburgueses.

Este dado preocupante é divulgado no novo relatório da Câmara dos Assalariados sobre a situação socioeconómica no Luxemburgo.

A taxa dos esgotamentos (burnout) devido ao trabalho baixou mas mesmo assim continua a ser importante: 38,4% da população ativa. Os trabalhadores do setor das finanças e dos serviços são os mais afetados.

Segundo o relatório da Câmara dos Assalariados, globalmente, o bem-estar no trabalho piorou após a pandemia da covid-19. E é sobretudo nos mais jovens que se verifica uma deterioração da saúde mental. Apenas seis em cada dez jovens, com menos de 24 anos, consideram estar bem emocionalmente.

Governo facilita instalação de mini-casas nas comunas

O Ministério do Interior elaborou um regulamento padrão para a instalação das mini-casas nas comunas do país.

As mini-casas têm como características serem removíveis e modulares, e com uma área de superfície inferior a 50 m2. Foto: DR

A ministra da tutela, Taina Bofferding, refere em comunicado que, "após um pedido da sociedade civil, representada em particular pela Tiny House Community Luxembourg, e das comunas", decidiu disponibilizar às comunas este regulamento, que permite a instalação das chamadas "tiny house" no seu território.

Esta medida surge como parte da solução ao crónico problema da habitação, respondendo também à grande procura por este tipo de habitação mais económica.

Com esta regulamentação, as comunas poderão decidir adaptar os seus regulamentos internos para ocupar os terrenos classificados como zona residencial também com esta alternativa.

Há cada vez mais condutores a fugir dos postos sem pagar combustível

O sobe e desce dos preços dos combustíveis tem sido uma constante desde há pelo menos um ano. O litro da gasolina, tanto de 95 como de 98 octanas, chegou a custar mais de dois euros em junho do ano passado, no Luxemburgo. Uma situação que levou muitos automobilistas a infringir a lei, fugindo das bombas sem pagar o combustível abastecido.

Mais de 150 milhões de litros de combustíveis vendidos por mês O fim das medidas nos países fronteiriços contribuiu para uma retoma das vendas no Grão-Ducado.

Uma porta-voz da TotalEnergies confirmou um aumento dessa tendência em 2022 ao jornal L’Essentiel, mas escusou-se a divulgar o número de ‘fugas’ sem pagamento.

No relatório anual da polícia grã-ducal sobre a delinquência no Luxemburgo, divulgado a 19 de abril último, pode ler-se que entre 2021 e 2022, as autoridades registaram 16.452 infrações ligadas a assaltos sem uso de violência. Um aumento de mais de cinco mil casos, em comparação com o ano anterior, que as autoridades policiais associam a um aumento das declarações de roubo de combustível.

O roubo de combustível é sancionado por lei e pode levar a uma multa que oscila entre 251 e 5.000 euros. Para além disso, a legislação prevê ainda uma pena de prisão que pode ir de um mês a cinco anos.

Creches e ATL. Queixas resultam em fiscalizações surpresa

Trezentos e trinta e cinco (335). Este é o número de controlos sem aviso prévio em creches e ateliers de tempos livres (ATL), as chamadas maison relais, em francês, nos últimos cinco anos. Cerca de 60 dessas estruturas até foram fiscalizadas mais do que uma vez.

Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’ É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.

Numa resposta parlamentar, o ministro da Educação, Claude Meisch, esclarece que as fiscalizações surpresa acontecem quando há uma ou mais queixas relativas à mesma estrutura. Esse número demonstra que nem todas as pessoas estão satisfeitas com os serviços prestados nas estruturas de acolhimento. O ministro sublinha que em caso de dúvida, os seus serviços não hesitam em efetuar controlos.

Nos últimos cinco anos, o Ministério da Educação recebeu 638 pedidos para abrir uma creche ou uma maison relais. Claude Meisch garante que antes de autorizar uma abertura ou de renovar uma licença, as autoridades efetuam visitas de controlo. Desde 2018 foram realizadas cerca de mil visitas deste tipo. Leia aqui o artigo na íntegra.

Novo 'Observatório de Mobilidade Digital' vai recolher dados dos cidadãos para melhorar serviço

‘Amplitude horária’. Motoristas passam em média 12 horas nos autocarros Tempos de condução e pausas diárias somados, a chamada 'amplitude máxima' dos motoristas de autocarro não pode exceder as 15 horas por dia, segundo as regras europeias. No Luxemburgo, a média é de 12.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, apresentou esta terça-feira o projeto de lei que vai criar o Observatório da Mobilidade Digital.

O observatório vai ter como missão recolher dados dos comportamentos de grandes grupos de pessoas para antecipar e projetar melhores infraestruturas e serviços de mobilidade no Luxemburgo.

François Bausch explica que o projeto de lei prevê a recolha de dados de forma anónima e sob a condição de serem destruídos, no máximo, dois anos após a coleta.

Reservas de água subterrânea em queda

Há menos reservas de água subterrânea do que nos anos anteriores. Entre outubro do ano passado e o mês de março deste ano, as reservas caíram 30%.

Segundo a ministro do Ambiente, Joëlle Welfring, numa resposta parlamentar, a meteorologia no ano passado não contribuiu para estas reservas. Um verão demasiado seco fez com que os meses de outono não conseguissem colmatar o défice de água. Para além disso, a ministra salienta que não caiu chuva suficiente no mês de fevereiro deste ano. Daí a Administração das Águas informar que está atenta à evolução da situação.

Gasóleo mais barato

O gasóleo está mais barato, desde esta quinta-feira.

O preço deste combustível baixou 1,9 cêntimos e custa agora 1,376 euros por litro.

Zelensky nega autoria de ataque com “drones” contra o Kremlin

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, negou que suas forças tenham tentado assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, num ataque com ‘drones’ contra o Kremlin, que as autoridades de Moscovo atribuíram a Kiev.

"Não estamos a atacar Putin ou Moscovo, estamos apenas a lutar no nosso território, a defender as nossas vilas e cidades", disse Zelensky em Helsínquia, em conferência de imprensa coletiva conjunta com os líderes da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia.

Taça do Luxemburgo. Differdange - Mersch e Rosport - Mondorf nas meias-finais

As meias-finais da Taça do Luxemburgo em futebol estão marcadas para o próximo dia 10 de maio.

O sorteio da Federação Luxemburguesa de Futebol ditou que o Differdange irá receber a equipa Marisca Mersch, a única da divisão de honra. Na outra meia-final, o Rosport vai receber o Mondorf.

Os dois jogos têm lugar às 20h do próximo dia 10 de maio.

FC Porto e Famalicão procuram juntar-se a Braga na final da Taça de Portugal

FC Porto, detentor do troféu, e Famalicão procuram hoje juntar-se ao Sporting de Braga na final da Taça de Portugal de futebol, com o campeão nacional em posição privilegiada para o confronto da segunda mão das meias-finais.

Além de receber a equipa minhota no Estádio do Dragão, o FC Porto venceu o confronto inicial, em Vila Nova de Famalicão, por 2-1.

Numa eliminatória entre o segundo e o sétimo classificado da I Liga, com início às 21:30, o FC Porto procura atingir a trigésima-terceira final da Taça de Portugal – que conquistou 18 vezes -, enquanto o Famalicão persegue uma presença inédita no Jamor.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Shutterstock