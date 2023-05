No ano letivo 2021/2022, 19% das crianças do ensino básico no Luxemburgo apresentavam atraso escolar e/ou problemas na área de linguagem.

Radio Latina 12 min.

Atualidade em síntese 03 MAI 2023

Perto de 20% das crianças têm atraso escolar ou problemas de linguagem

No ano letivo 2021/2022, 19% das crianças do ensino básico no Luxemburgo apresentavam atraso escolar e/ou problemas na área de linguagem.

O número é do Observatório Nacional da Criança e Juventude, e foi confirmado em resposta parlamentar ao partido CSV pelo ministro da Educação, Claude Meisch, com dados do Centro de Logopedia.



Comparativamente com os anos anteriores, a taxa têm-se mantido estável, com uma média de 20% desde 2013. Distúrbios pronunciados e problemas congénitos do desenvolvimento da linguagem são alguns dos transtornos identificados.

De fora da lista dos problemas complexos, o ministro lembra que há outros problemas acrescidos, como a dificuldade de aprendizagem da língua luxemburguesa, questões de articulação, gaguez ou mutismo (quando a criança tem dificuldades em falar em certos contextos, como na escola).

Creches com horários incompatíveis? Ministro sugere assistentes parentais

É uma sugestão do ministro da Educação. Os pais que têm horários incompatíveis com os horários de funcionamento das creches podem sempre recorrer a um assistente parental.

Crianças passam em média 15 horas por semana nas ‘maisons relais’ É um número que se tem mantido estável ao longo do tempo. Em média as crianças em idade de escolaridade obrigatória passam 15 horas por semana em estruturas de acolhimento extracurricular, como as chamadas ‘maisons relais’, segundo dados revelados à Rádio Latina pelo Ministério da Educação.

A pista foi avançada por Claude Meisch no Parlamento, durante uma reunião com os deputados da comissão do ensino, na qual um dos parlamentares levantou a questão sobre as opções dos pais que trabalham por turnos, por exemplo.

Ainda recentemente, numa entrevista à Rádio Latina, Manuela Barilozzi, autora de uma petição que pede um subsídio para que os pais possam trabalhar menos horas, e dedicar esse tempo aos filhos, destacou a situação de famílias que não conseguem recorrer às estruturas de acolhimento de crianças por causa, precisamente, dos horários. Leia aqui o artigo na íntegra.

Medicamentos esgotados. Crianças não podem ficar doentes no Luxemburgo

Desde xaropes para a tosse a antibióticos, os fármacos pediátricos faltam nas farmácias. De acordo com uma questão parlamentar do deputado Gusty Graas (DP), há falta de vários medicamentos pediátricos e para adultos, seja para a “diabetes" ou "xaropes para a tosse para as crianças”.

Nesta biblioteca as crianças podem fazer barulho e há livros em português As famílias podem ler em voz alta, as crianças podem exprimir-se à vontade e os pais podem tomar um café. É uma biblioteca multilingue, com 7.000 livros em 36 línguas.

O deputado adianta que, “diariamente, em média, oito medicamentos estão em rotura de stock, no país”, razão pela qual questiona a ministra da Saúde sobre as medidas que estão a ser tomadas para resolver a situação.

A falta de medicamentos não é um problema isolado do Grão-Ducado. Por isso, a Comissão Europeia decidiu na semana passada propor uma reforma da lei atual para incentivar as farmacêuticas a evitar as próprias ruturas de stock. Por outro lado, até ao final do ano, será elaborada uma lista de medicamentos essenciais, cujo stock nunca poderá faltar, segundo a agência AFP.

As medidas para reduzir os tempos de espera para mamografias e outros exames

Depois de uma petição pública que veio alertar para os tempos demasiado longos entre a marcação e a realização de exames como mamografias ou ressonâncias magnéticas, o tema esteve em destaque na comissão parlamentar conjunta da saúde, trabalho e segurança social.

Ouvido pelos deputados, o diretor da saúde, Jean-Claude Schmit, avançou algumas das medidas que poderão ajudar a resolver a situação. O Ministério da Saúde tenciona, por exemplo, aumentar a disponibilidade de máquinas para exames ao fim de semana ou em horários mais alargados. Algo que está a ser discutido neste momento com profissionais do setor.

Outra das medidas prende-se com a instalação de um equipamento para ressonância magnética no futuro Centro de Saúde Schlasskéier, em Wiltz. Até à abertura da unidade, o aparelho será instalado provisoriamente no Hospital de Wiltz.

Piadas racistas ou críticas constantes no trabalho? É assédio moral

Trabalho. Violação do direito a desligar vai dar multas de 251 a 25.000 euros No futuro, as empresas que não respeitarem o chamado direito a desligar vão ser sancionadas pela Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM). O projeto de lei sobre a matéria prevê multas de 251 a 25.000 euros para as empresas que desrespeitarem as regras.

A Inspeção do Trabalho e das Minas recebeu 35 queixas de assédio moral no trabalho em 2022. Número a que se somam 405 pedidos de informação sobre o assunto, segundo dados divulgados pelo organismo e pelo ministro da tutela, Georges Engel.

A legislação estipula, entre outros aspetos, que o empregador tem de parar qualquer situação de assédio de que tenha conhecimento.

Quanto às vítimas, a lei é clara: não podem ser alvo de represálias por terem denunciado uma situação de assédio. Leia aqui o artigo na íntegra.

Vamos todos receber uma cópia da Constituição

Todos os agregados familiares vão receber em casa uma cópia da Constituição luxemburguesa. O novo texto, que foi alvo de uma revisão, entra em vigor a 1 de julho.

A Câmara dos Deputados fez saber que, nos próximos dias, será enviada uma cópia do texto a todos os agregados familiares do país.

Trata-se de uma brochura de 48 páginas, que inclui a versão em francês, assim como as traduções para luxemburguês e alemão, segundo uma nota divulgada pelo Parlamento.

A Constituição é o texto jurídico mais importante do país. O documento determina os direitos e as liberdades dos cidadãos, define a estrutura do Estado e organiza o funcionamento das instituições.

Venda de canábis recreativa já não será com este Governo

“A lei para legalizar a canábis recreativa não vai ver a luz do dia nesta legislatura, mas tudo está a ser feito para que esteja pronta para entrar em vigor no momento desejado”. Uma afirmação feita pelas ministras da Saúde e da Justiça, no Parlamento, na apresentação do conceito aos deputados.

Concretamente, o conceito prevê a criação de 14 locais, geridos pelo Estado, onde a canábis poderá ser vendida. Os consumidores poderão então comprar cinco gramas de canábis por dia, respetivamente 30 gramas por mês para consumo próprio. Quanto à produção da canábis, essa seria garantida através de dois produtos homologados pelo Estado.

A venda de canábis recreativa também só será permitida a maiores de 18 anos, sendo que a ideia é de sensibilizar os mais novos a não consumir. Note-se ainda que será proibido consumir a canábis em locais públicos.

Para já o conceito ainda não foi contextualizado num projeto de lei, porque o Governo quer primeiro apresentá-lo à Comissão Europeia. Só em caso de luz verde de Bruxelas é que o Executivo tenciona redigir o projeto de lei. Como isso não deverá acontecer antes do mês de outubro, altura das eleições legislativas, caberá ao próximo Governo decidir se vai, ou não, dar continuidade ao conceito.

Para além deste conceito, existe ainda o projeto de lei que permite a plantação de quatro plantas de canábis por agregado familiar. Chumbado pelo Conselho de Estado, este texto foi, segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, alterado e reencaminhado para o Conselho de Estado, que deverá agora voltar a analisar o texto e emitir um parecer. O Governo espera que esse parecer seja emitido ainda antes do fim da atual legislatura.

"Motoristas de autocarro devem ter casas de banho próprias"

Proposta dos 12 dias é “abrir uma porta que poderá não voltar a fechar” A central sindical LCGB teme que o “procedimento legislativo e democrático normal” não esteja a ser respeitado por Bruxelas.

Os motoristas de autocarro devem ter espaços designados especialmente para as suas pausas de serviço, com casas de banho próprias, uma cafetaria e uma zona onde possam descansar enquanto fazem horas até à viagem seguinte. É o que defende Marc Goergen, deputado do Partido Pirata.

Numa questão parlamentar dirigida ao ministro da Mobilidade, o deputado quis sondar a possibilidade de instalar "casas de banho em locais estratégicos", de forma a providenciar "um mínimo de conforto" a estes profissionais.

Em resposta, François Bausch indicou que a "infraestrutura dos terminais de autocarros está sob a alçada das comunas", lembrando também que há subsídios para isso.

Faltam 9.500 camionistas no mercado do Luxemburgo

"Cada empresa vai precisar de pelo menos mais 25 motoristas. Existem 380 empresas no Luxemburgo". Feitas as contas, são cerca de 9.500 camionistas em falta no Luxemburgo. Esta conclusão é da CEO da Arthur Welter Transports, Marianne Welter, em entrevista à RTL.

Construção deverá perder 30% dos trabalhadores nos próximos cinco anos O setor da construção também não escapa à penúria de mão de obra com a qual o país se vê confrontado.

O setor dos transportes de mercadorias do Luxemburgo enfrenta uma escassez de trabalhadores e há vários fatores que podem justificar o desinteresse pela profissão.

Atualmente, contam-se 7.500 camionistas repartidos pelas 380 empresas sediadas no Grão-Ducado. Este número não é suficiente, segundo a responsável. É, portanto, necessário que se reformule a "imagem da profissão", defende Michael Rau, CEO da Logang Group. "As condições de trabalho dos motoristas precisam de ser melhoradas urgentemente. O trabalho merece mais respeito e, naturalmente, tem também tudo a ver com o salário”.

Recluso encontrado morto na prisão de Schrassig

Um recluso foi encontrado morto na sua cela, na noite de segunda-feira, no Centro Penitenciário do Luxemburgo, em Schrassig.

De acordo com a Administração Penitenciária do Luxemburgo, o corpo foi encontrado pelos guardas prisionais pelas 20h15.

A família do detido já foi informada, assim como as autoridades judiciais, que ordenaram a realização de uma autópsia.

Homem de 27 anos morre em acidente de viação. Polícia procura testemunhas

A polícia lançou um apelo a testemunhas por causa de um acidente de viação que vitimou um transeunte.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu na madrugada de de dia 1 e envolveu um veículo e um peão, numa estrada de terra batida entre Ell e Oberkolpach.

A vítima, um homem de 27 anos, já tinha morrido quando os serviços de emergência chegaram. O caso está a ser investigado. Testemunhas que possam ter informação útil devem contactar a esquadra de Atert.

Polícia alerta para burla com falsas multas

Os burlões não hesitam a usurpar a identidade de diversas autoridades para ‘roubar’ dinheiro. Desta vez, fizeram-se passar pela polícia.

É através de mensagens enviadas por telefone ou por e-mail que o esquema para extorquir dinheiro acontece. A polícia grã-ducal diz que as multas falsificadas são enviadas dessa forma para as vítimas.

Polícia alerta para burla com falsas multas Os burlões não hesitam a usurpar a identidade de diversas autoridades para ‘roubar’ dinheiro. Desta vez, fizeram-se passar pela polícia.

A falsa contraordenação exige 49 euros às vítimas, convidando-as a ‘clicar’ num ‘link’ para efetuar o pagamento. Ora, isso é justamente o que nunca se deve fazer. Em nenhuma circunstância se deve aceder a ligações desconhecidas e suspeitas. Podem ser ligações através das quais dados pessoais podem ser roubados. Neste caso concreto, a ligação é para o pagamento da multa falsa. Isto é: o dinheiro vai parar à conta bancária dos burlões.

A polícia grã-ducal nunca procede desta forma para passar ou cobrar multas. A contraordenação é passada presencialmente ou envidada por correio postal. O pagamento da mesma pode igualmente ser efetuado presencialmente ou por transferência bancária.

Mais de 170 novos agentes reforçam polícia grã-ducal

Cento e setenta e seis (176) novos policias tomaram recentemente posse para reforçar a polícia grã-ducal. Nunca o número de novos recrutas tinha sido tão elevado no Luxemburgo.

Num comunicado pode ler-se que esta é a primeira vaga da campanha de recrutamento lançada em 2019 para reforçar a polícia. Na altura houve 700 candidatos, sendo que apenas 198 foram retidos para integrar a escola de polícia. Desses, 122 homens e 54 mulheres passaram com sucesso os dois anos de formação.

Embora o ministro da Segurança Interior, Henri Kox, se regozije deste resultado, sublinha que o objetivo de 600 novos policiais está longe de ser atingido. Embora haja 176 novos agentes, prevê-se que até ao final de 2023, 120 agentes deixem a sua função. As razões são variadas, desde a reconversão profissional à reforma.

Mais de 150 milhões de litros de combustíveis vendidos por mês

Após uma quebra significativa no ano passado, as vendas de combustíveis no Luxemburgo estão a recuperar. Segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, houve um aumento de 20% no mês de março, face a setembro de 2022.

Em números absolutos, no primeiro trimestre do ano, foram vendidos entre 150 e 160 milhões de litros de combustíveis por mês no Grão-Ducado. É uma retoma que se deve ao fim das medidas de apoio nos países vizinhos, que tornaram os preços luxemburgueses menos competitivos.

Os valores continuam “largamente abaixo da média histórica, mas em linha com a tendência de diminuição desde 2019”, indica o Statec. Tendência que se deve essencialmente à quebra nas vendas de gasóleo.

Gasolina 95 mais barata

Nova mexida nos preços dos combustíveis. Desta vez abrange a gasolina de 95 octanas que está mais barata a partir desta quarta-feira.

O preço baixou 1,4 cêntimos. A gasolina sem chumbo 95 custa agora 1,55 euros por litro.



Cristiano Ronaldo é o desportista mais bem pago do mundo – Forbes

Cristiano Ronaldo é atualmente o desportista mais bem pago do mundo, à frente de Lionel Messi e Kylian Mbappé, num pódio composto só por futebolistas, segundo a revista norte-americana Forbes.

De acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, recebe 123 milhões de euros entre salário, prémios e bónus no seu clube, bem como patrocínios e utilização da sua imagem fora dos relvados.

Logo atrás do português aparece Lionel Messi, com 118 milhões de euros, seguido do francês Kylian Mbappé, com 109 milhões.

Differdange - Mersch e Rosport - Mondorf nas meias-finais da Taça do Luxemburgo

As meias-finais da Taça do Luxemburgo em futebol estão marcadas para o próximo dia 10 de maio.

O sorteio da Federação Luxemburguesa de Futebol ditou que o Differdange irá receber a equipa Marisca Mersch, a única da divisão de honra. Na outra meia-final, o Rosport vai receber o Mondorf.

Os dois jogos têm lugar às 20h do próximo dia 10 de maio.

Textos: Redação Latina | Contacto | Lusa | Foto: Getty Images/Maskot