Mais de 150 milhões de litros de combustíveis vendidos por mês

Após uma quebra significativa no ano passado, as vendas de combustíveis no Luxemburgo estão a recuperar. Segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), houve um aumento de 20% no mês de março, face a setembro de 2022.



Em números absolutos, no primeiro trimestre do ano, foram vendidos entre 150 e 160 milhões de litros de combustíveis por mês no Grão-Ducado.

Os valores continuam “largamente abaixo da média histórica, mas em linha com a tendência de diminuição desde 2019”, indica o Statec. Tendência que se deve essencialmente à quebra nas vendas de gasóleo.

Note-se que em 2022 as vendas de combustíveis recuaram 11% face a 2021. A queda explica-se sobretudo, segundo o gabinete de estatísticas, pela crise energética e pelas medidas de apoio criadas pelos governos dos países vizinhos, em vigor até ao final do ano. Isto porque, as ajudas implementadas pelos vizinhos, nomeadamente por França, foram mais pronunciadas e aplicadas durante mais tempo, o que tornou os preços luxemburgueses menos competitivos.

Diana Alves