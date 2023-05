O Instituto Camões volta a assinalar o Dia da Lusofonia, a 5 de maio, desta vez em parceria com as embaixadas de Portugal, de Cabo Verde e com a Rádio Latina.

Dia Mundial da Língua Portuguesa

Instituto Camões e Rádio Latina celebram língua portuguesa

A programação tem como destaque um concerto com músicos residentes no Luxemburgo e oriundos dos países de língua oficial portuguesa.



Entre eles, vão atuar os brasileiros Let’z Bossa, os cabo-verdianos Kasy Rodrigues & Dany Delgado, a guineense Iragrett Tavares, o moçambicano TyCee e o Trio português de Cristina Godinho.

O recital terá lugar no Instituto Camões – Centro Cultural Português, às 19h, com entrada livre. No entanto, solicita-se a reserva pelo email ccp-luxemburgo@camoes.mne.pt.

A Rádio Latina vai estar a transmitir, em direto, o concerto.

Henrique de Burgo | Foto: DR