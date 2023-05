Este dia não foi criado por causa da pandemia da covid-19. Saiba mais aqui.

Sabia que o Dia Mundial da Higiene das Mãos é a 5 de maio?

O Dia Mundial da Higiene das Mãos é assinalado no dia 5 de maio, esta sexta-feira, para promover e apoiar a cultura de lavagem das mãos e para prevenir a propagação de doenças. E não foi criado por causa da pandemia da covid-19. Este dia foi instituído muito antes, em 2009, pela Organização Mundial da Saúde.



No Luxemburgo, as ações sobre este dia são promovidas pelos ministérios da Saúde e da Família, que apelam à população geral a ter bons hábitos, como a lavagem das mãos, para reduzir as possibilidades de propagação de bactérias e vírus e proteger a saúde dos outros.

Mas o apelo é também dirigido aos profissionais de saúde, que devem limpar corretamente as mãos antes de prestarem cuidados, a fim de prevenir infeções. Os dois ministérios lembram num comunicado conjunto que, todos os anos, milhões de pessoas contraem infeções enquanto recebem cuidados de saúde.

Quando os profissionais de saúde prestam cuidados, recomenda-se que desinfetem sistematicamente as mãos com uma solução hidroalcoólica nas mãos limpas, antes de tocarem num doente, para minimizar o risco de infeções associadas aos cuidados de saúde.

Quando lavar as mãos?

É importante lavar as mãos várias vezes por dia com água e sabão. As autoridades recomendam lavá-las especialmente nas seguintes situações:

quando as mãos estão sujas;

antes de comer e/ou beber;

antes e depois de cozinhar;

depois de usar a casa de banho (e depois de mudar uma fralda ou ajudar uma criança a usar a casa de banho);

depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar;

depois de tocar num animal.

Os interessados podem encontram mais informações sobre a higiene das mãos, no site do Ministério da Saúde.

Henrique de Burgo

