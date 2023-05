No programa Morabeza de domingo, estivemos conversa com Amilton Fonseca, que veio falar sobre a gala dos 15 anos da associação Veteranos do Norte. Ouvimos ainda o músico Jorge do Rosário, a partir dos Países Baixos, sobre o seu novo trabalho. Também passamos o essencial do evento de Jael Tavares e Jacques Schneider, sobre a literatura cabo-verdiana e, na rubrica Kombersu, ainda estivemos à conversa com Jaílza dos Santos, candidata de origem cabo-verdiana às eleições comunais em Ettelbruck.

Podcast Morabeza. Jailza dos Santos candidata, 15 anos de Veteranos, música de Jorge do Rosário e literatura cabo-verdiana

