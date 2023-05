9 de maio é o Dia da Europa que, no Grão-Ducado, é feriado desde 2019.

Luxemburgo é o único país da UE onde o Dia da Europa é feriado

9 de maio é o Dia da Europa que, no Grão-Ducado, é feriado desde 2019.

O Luxemburgo celebra esta terça-feira o Dia da Europa, um feriado instituído há quatro anos no país.



A data foi escolhida pelo Governo luxemburguês por se tratar do dia em que a União Europeia (UE) celebra a declaração de Schuman, uma declaração pronunciada em 1950 pelo então ministro francês dos Negócios Estrangeiros. Num artigo sobre a efeméride, o site luxembourg.lu, o portal oficial do Grão-Ducado, lembra que, até agora, o Luxemburgo foi o único país a ter optado por assinalar a data com um feriado.

Luxemburgo, “um dos mais fervorosos defensores da UE”

O artigo destaca também que “o Luxemburgo é um dos mais fervorosos defensores da UE desde o início da construção europeia”, tendo apoiado todas as grandes etapas do processo, razão pela qual se decidiu assinalar a data com um feriado.

Além disso, há também a ligação de Robert Schuman ao país. O político nasceu a 29 de junho de 1886 na cidade do Luxemburgo.

No âmbito das festividades do Dia da Europa, a Câmara dos Deputados vai estar presente com um stand na Place de l’Europe, em Kirchberg, dando aos cidadãos a possibilidade de conversarem com alguns dos deputados luxemburgueses e europeus.

A ‘Festa da Europa’ é celebrada desde 2019 a 9 de maio, com o Grão-Ducado a contabilizar um total de 11 feriados por ano.

O Dia da Europa será o segundo feriado deste mês de maio. Restam dois: a Quinta-feira da Ascensão, no dia 18, e a Segunda-feira de Pentecostes, a 29.

Artigo: Diana Alves | Foto: Shutterstock