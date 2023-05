O padre Rui Pedro, da missão católica portuguesa, apela também à comunidade moçambicana para estar presente na catedral para receber o seu bispo.

Bispo moçambicano vai presidir procissão lusófona da Oitava

O padre Rui Pedro, da missão católica portuguesa, apela também à comunidade moçambicana para estar presente na catedral para receber o seu bispo.

A procissão e a cerimónia lusófona da Oitava, no dia 13 de maio, vão ser presididas pelo bispo moçambicano de Xai-xai, Lúcio Muandula. A revelação foi feita à Rádio Latina pelo padre Rui Pedro, da missão católica portuguesa no Luxemburgo. O responsável explica que a procissão vai sair da igreja de Sacre-Coeur, às 19h, em direção à catedral.

A Oitava, que remonta ao século XVII, é celebrada entre o terceiro e o quinto domingo após a Páscoa (este ano, de 29 de abril a 14 de maio) e junta milhares de fiéis em peregrinação à Cidade de Luxemburgo para visitar a estátua da Virgem Maria na catedral "Notre-Dame".

Espera-se enchente na Procissão a Wiltz

Sobre a procissão a Wiltz, na Quinta-Feira de Ascensão (18 de maio), ainda não foi divulgado o nome do bispo lusófono que vai presidir as cerimónias. No entanto, o padre Rui Pedro espera muitos fiéis, depois de três anos sem procissão, devido à pandemia.

Padre Rui Pedro, da missão católica portuguesa a dar conta dos preparativos finais da organização da procissão ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz, no próximo dia 18 de maio.

Artigo: Henrique de Burgo | Foto: Arquivo LW