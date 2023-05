Atualmente, o programa nacional de rastreio destina-se a mulheres dos 50 aos 70 anos de idade.

Rastreio do cancro da mama vai ser recomendado a partir dos 45 anos

O programa nacional de rastreio do cancro da mama vai passar a ser recomendado já a partir dos 45 anos, em vez dos atuais 50.



De acordo com uma nota divulgada no site do Parlamento, divulgada após uma reunião da comissão conjunta da saúde, trabalho e segurança social, em que se discutiu a questão dos tempos de espera para exames de diagnóstico, como mamografias, o programa de despistagem deste tipo de cancro será então alargado a mais mulheres.

Este alargamento surge na sequência de uma recomendação da União Europeia. Atualmente, o programa nacional de rastreio do cancro da mama destina-se a mulheres dos 50 aos 70 anos de idade. As mamografias são feitas de dois em dois anos.

De acordo com o Governo, a mexida poderá ajudar também a encurtar os prazos para a realização de uma mamografia no país. Atualmente, para fazerem este exame, fora do programa de rastreio, as mulheres têm de esperar, em média, até 12 meses.

