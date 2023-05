Cerca de 35% das pessoas que arrendam casa no Luxemburgo estão em risco de pobreza, de acordo com o estudo ‘Panorama Social 2023’, divulgado pela Câmara dos Assalariados.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 08 MAI 2023

Habitação. Risco de pobreza afeta 35% dos inquilinos e 11% dos proprietários

Cerca de 35% das pessoas que arrendam casa no Luxemburgo estão em risco de pobreza, de acordo com o estudo ‘Panorama Social 2023’, divulgado pela Câmara dos Assalariados.

No que toca ao risco de pobreza dos inquilinos, o Grão-Ducado apresenta o terceiro pior resultado da zona euro.

Mas ter casa própria não protege do risco de pobreza. O estudo frisa que o Luxemburgo tem uma taxa de risco de pobreza “relativamente importante”: 11,4% dos proprietários correm esse risco. Leia aqui o artigo da íntegra.

Há quem trabalhe mais de 49 horas por semana

Numa altura em que o Luxemburgo debate a redução do tempo de trabalho, o Eurostat revela que, por cá, os dias de trabalho são longos para muitos trabalhadores. Há quem faça mais de 49 horas por semana.

A lei nacional do trabalho estipula que um trabalhador não pode efetuar mais de 10 horas laborais por dia e 48 horas por semana (a não ser em certos setores, onde há exceções). Ora, segundo o gabinete europeu de estatísticas, a semana de trabalho foi, em média, de 40,9 horas, em 2022, ligeiramente acima da média europeia de 40,5 horas.

Esmiuçando os dados, chega-se à conclusão de que 6,6% dos assalariados trabalharam mais de 49 horas por semana, no ano passado, o que viola o Código do Trabalho (lei laboral). A Grécia é o país da União Europeia (UE) onde há mais pessoas a trabalharem mais de 49 horas, com uma percentagem de 12,6%. Leia aqui o artigo na íntegra.

Preço dos bilhetes de avião aumenta 32% no Luxemburgo

Este vai ser o verão dos voos a preços astronómicos, segundo alerta de especialistas internacionais. E o Luxemburgo não será exceção, segundo o jornal Contacto. De março para abril os bilhetes de avião aumentaram 32,2% no Grão-Ducado, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre a inflação. Para as viagens organizadas o aumento foi de 21%.

A nível europeu, as companhias aéreas estão a aumentar o preço das passagens aéreas com a chegada do bom tempo.

As razões? Por um lado, a loucura por voltar a viajar depois da pandemia, que gerou e gera uma grande procura pelos voos. Por outro, a falta de aviões e de pessoal, a bordo e nos aeroportos, pois as transportadores reduziram muito as equipas durante a 'covid'. Mais passageiros, menos aviões e funcionários estão assim na origem do grande aumento dos preços.

Presidente de Cabo Verde e casal grão-ducal encontram-se com a comunidade

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, o Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa vão encontrar-se com a comunidade cabo-verdiana no dia 25 de maio.

O encontro será no Centro Cultural de Hollerich, pelas 17h30, e faz parte da visita de Estado do Presidente cabo-verdiano ao Luxemburgo.

José Maria Neves e a mulher, Débora Katisa Carvalho, vão estar no Luxemburgo, a convite do casal grão-ducal, de 23 e 25 de maio.

Bispo moçambicano vai presidir procissão lusófona da Oitava

A procissão e a cerimónia lusófona da Oitava, no dia 13 de maio, vão ser presididas pelo bispo moçambicano de Xai-xai, Lúcio Muandula.

A revelação foi feita à Rádio Latina pelo padre Rui Pedro, da missão católica portuguesa no Luxemburgo. O responsável explica que a procissão vai sair da igreja de Sacre-Coeur, às 19h, em direção à catedral. Oiça aqui as declarações do padre Rui Pedro.

Espera-se enchente na Procissão a Wiltz

Sobre a procissão a Wiltz, na Quinta-Feira de Ascensão (18 de maio), ainda não foi divulgado o nome do bispo lusófono que vai presidir as cerimónias. No entanto, o padre Rui Pedro espera muitos fiéis, depois de três anos sem procissão, devido à pandemia.

Vai ser mais fácil trabalhar para uma comuna

As comunas vão poder contratar de forma mais fácil. Sindicatos, delegações do Sindicato das Vilas e Comunas Luxemburguesas (Syvicol, na sigla em francês) e a ministra do Interior, Taina Bofferding, chegaram a acordo para alterar o regulamento atualmente em vigor.

As alterações previstas vão permitir aligeirar e acelerar o processo de recrutamento no setor comunal. As pessoas interessadas em integrar a função comunal sob o estatuto de funcionário passam a ser dispensadas de se submeter ao teste de aptidão geral, que constitui atualmente a única condição de acesso tanto para a Função Pública, como para as comunas.

Segundo a ministra do Interior esta medida vai permitir alargar o leque de candidatos que poderão ser empregados pelas comunas.

Liceu agrícola de Gilsdorf custou 115 milhões de euros

O novo liceu técnico agrícola de Gilsdorf, na comuna de Bettendorf, custou 115 milhões de euros. Trata-se do custo provisório da infraestrutura, que, apesar de estar em funcionamento desde setembro de 2021, foi inaugurada oficialmente na semana passada.

Numa nota divulgada à margem da inauguração, os ministérios da Mobilidade e Obras Públicas e da Educação destacam que o acesso ao liceu pode agora fazer-se também pela nacional N14, que liga as localidades de Diekirch e Stegen. Frisam também o facto de campus ter um ‘parque de estacionamento ecológico’ com capacidade para cerca de 100 carros e 50 bicicletas.

São, no total, cerca de 15 hectares de superfície que acolhem os vários edifícios do liceu, todos eles ligados entre si. Outro aspeto que os ministérios salientam diz respeito à atenção dada às energias renováveis, nomeadamente através de 2.925 painéis solares instalados no local, cuja eletricidade produzida é utilizada diretamente pelo liceu.

9 de maio. Luxemburgo é o único país da UE onde o Dia da Europa é feriado

O Luxemburgo celebra esta terça-feira o Dia da Europa, um feriado instituído há quatro anos no país.

A data foi escolhida pelo Governo luxemburguês por se tratar do dia em que a União Europeia celebra a declaração de Schuman, uma declaração pronunciada em 1950 pelo então ministro francês dos Negócios Estrangeiros. Num artigo sobre a efeméride, o site luxembourg.lu, o portal oficial do Grão-Ducado, lembra que, até agora, o Luxemburgo foi o único país a ter optado por assinalar a data com um feriado.

O artigo destaca também que “o Luxemburgo é um dos mais fervorosos defensores da UE desde o início da construção europeia”, razão pela qual se decidiu assinalar a data com um feriado, tendo apoiado todas as grandes etapas do processo. Além disso, há também a ligação de Robert Schuman ao país. O político nasceu a 29 de junho de 1886 na cidade do Luxemburgo. Leia aqui o artigo na íntegra.

Depósito ilegal de lixo na via pública mais frequente no norte do país

As autoridades registaram 886 delitos de depósito de lixo na via pública (littering, em inglês), nos últimos cinco anos. Quase metade dos casos ocorreram no norte do país.

Dos 886 delitos desde 2018, as autoridades repertoriaram 398 casos no norte do país, ou seja 45%. Na maioria dos casos, o lixo ilegal foi depositado na natureza. Perto de 30% dos casos ocorreram na zona sudeste, 22% no centro-oeste e somente 4% na região da capital.

Olhando só para os dados do ano passado, observa-se que houve um total de 246 delitos, sendo que 60% foram no norte.

Os dados foram revelados pelo ministro da Segurança Interior, Henri Kox, em resposta parlamentar. No documento pode ainda ler-se que a lei de 21 de março de 2021 prevê multas que vão de 25 a 1.000 euros para o depósito de lixo na via pública ou mesmo a uma pena de prisão que pode ir de oito dias a um mês. Caso o lixo seja perigoso, a multa pode mesmo ascender aos 100.000 euros.

Atirador do Texas tem 33 anos e está a ser investigado por ligações a supremacia branca

O atirador que matou no sábado oito pessoas num centro comercial no Texas é um homem de 33 anos que estava hospedado num motel próximo.

Segundo fontes citadas pelo The Wall Street Journal, as autoridades estão a investigar eventuais ligações à ideologia da supremacia branca.

No sábado à tarde, um homem armado abriu fogo num centro comercial da zona de Dallas, no Texas, matando oito pessoas e ferindo várias outras antes de ser alvejado mortalmente pela polícia.

Futebol. Hesperange campeão do Luxemburgo aos 107 anos de história

O Swift Hesperange sagrou-se, este domingo, campeão luxemburguês de futebol pela primeira vez, desde que foi fundado em 1916. E com uma goleada de 6-0 em casa do Wiltz.

O Hesperange tinha erguido até agora só um troféu, o de vencedor da Taça do Luxemburgo em 1990, e vai agora disputar pela primeira vez a fase de qualificação da Champions (primeira ronda).

Para a atribuição do título contribuiu também a derrota do perseguidor, F91 Dudelange, por 2-1, em casa do Rosport, confirmando matematicamente o "adeus" à renovação do título ganho no ano passado. Leia aqui o artigo na íntegra.

Sporting vence em Paços de Ferreira e fica a quatro pontos do pódio da I Liga

E no futebol português, o Sporting derrotou o Paços de Ferreora por 4-0 em jogo da trigésima primeira jornada e colocou-se a quatro pontos do pódio.

Para hoje estão marcados os embates Famalicão-Chaves e Arouca-FC Porto.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Marc Wilwert