Há quem trabalhe mais de 49 horas por semana

6,6% dos assalariados trabalharam mais de 49 horas por semana.

Numa altura em que o Luxemburgo debate a redução do tempo de trabalho, o Eurostat revela que, por cá, os dias de trabalho são longos para muitos trabalhadores. Há quem faça mais de 49 horas por semana.

A lei nacional do trabalho estipula que um trabalhador não pode efetuar mais de 10 horas laborais por dia e 48 horas por semana (a não ser em certos setores, onde há exceções). Ora, segundo o gabinete europeu de estatísticas, a semana de trabalho foi, em média, de 40,9 horas, em 2022, ligeiramente acima da média europeia de 40,5 horas.

Esmiuçando os dados, chega-se à conclusão de que 6,6% dos assalariados trabalharam mais de 49 horas por semana, no ano passado, o que viola o Código do Trabalho (lei laboral). A Grécia é o país da União Europeia (UE) onde há mais pessoas a trabalharem mais de 49 horas, com uma percentagem de 12,6%.

Ainda segundo o relatório do Eurostat, 9,1% dos homens dizem trabalhar mais de 49 horas por semana, contra 3,7% das mulheres. Quanto ao estatuto ocupado na empresa são sobretudo os empregadores (27,9%) e os independentes (16,9%) que dizem trabalhar mais horas do que o estipulado por lei.

