Futebol. Hesperange campeão do Luxemburgo aos 107 anos de história

O Swift Hesperange vai, pela primeira vez, disputar a fase de qualificação para a 'Champions'.

O Swift Hesperange sagrou-se, este domingo, campeão luxemburguês de futebol pela primeira vez, desde que foi fundado em 1916. E com uma goleada de 6-0 em casa do Wiltz.



O Hesperange tinha erguido até agora só um troféu, o de vencedor da Taça do Luxemburgo em 1990, e vai agora disputar pela primeira vez a fase de qualificação da 'Champions' (primeira ronda).

Para a atribuição do título contribuiu também a derrota do perseguidor, F91 Dudelange, por 2-1, em casa do Rosport, confirmando matematicamente o "adeus" à renovação do título ganho no ano passado.

Nos outros jogos, o Niederkorn, venceu o Differdange por 2-0, no dérbi local, e igualou o F91 Dudelange no segundo lugar.

O Mondorf foi vencer a Jeunesse por 2-0, o Käerjeng e o Mondercange empataram 2-2, o Fola derrotou o Hostert fora, por 1-0, o Racing e o Etzella empataram 2-2 e o Strassen perdeu em casa por 3-0 frente ao Titus Pétange.

O líder Hesperange soma agora 75 pontos, enquanto o F91 Dudelange e o Niederkorn estão empatados com 66 pontos, a duas jornadas do fim do campeonato. No fim da tabela está o Hostert, com 18 pontos.

Artigo: Henrique de Burgo | Foto: Stéphane Guillaume